Чичваркин приравнял себя к "белой эмиграции"

Бизнесмен Евгений Чичваркин, проживающий в Лондоне и владеющий элитарным винным магазином, размышляя над своей судьбой и судьбой своих единомышленников, пришел к выводу, что по взглядам и жизненному пути он более всего похож на не принявших большевизм в начале 20 века соотечественников.

"Осиное гнездо белой эмиграции – это мы", - заявил он в интервью, данному радиостанции "Свобода", добавив, что помогает оппозиции для "очистки кармы".

По его мнению, его поколение (Чичваркину 45 лет) точно дождется перемен в России, а, добившись прихода к власти кого-то приемлемого для себя, добьется того, что "всех люстрируют".

В разговоре Чичваркин также подтвердил, что продолжает регулярно поддерживать Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией, несмотря на постоянные блокировки их счетов. По его словам, сейчас ситуация такова, что лучше делать это нечасто - для того, чтобы деньги "полежали в безопасности" и не были бы арестованы.