Ганапольский: Отношение "Яблока" к Навальному мало чем отличается от путинского

Политический обозреватель Матвей Ганапольский, анализируя сотрудничество так называемых несистемной и системной оппозиции на уровне столичного парламента, заметил, что коммунисты, которые идут на контакт с Алексеем Навальным, ведут себя значительно лучше, чем "яблочники". Несмотря на то, что в его представлении последние гораздо ближе к основателю Фонда борьбы с коррупцией по взглядам, они по надуманным и несущественным для Ганапольского причинам продолжают относиться к людям из ФБК весьма прохладно и публично это демонстрировать.

"То, что происходит между Навальным и оппозицией - ну, по сути, это такая же война, только более мягкая, как между Путинской властью и Навальным. Потому что, знаете, я очень ценю г-на Явлинского, но чем отличается, например, отношение Явлинского к Навальному от отношения Путина? Только то, что он не насылает к нему ОМОН и не сажает его в тюрьму", - отметил он в авторской радиопрограмме.

По мнению публициста, нелепо звучат в исполнении "яблочников" постоянно повторяемые заявления о том, что им никак не помогла стратегия придуманного Навальным "умного голосования", имевшая сравнительный успех.

"Ты боишься объединения, потому что боишься, что зачтут другому какой-то успех общеполитический. Поэтому ты ждешь химически-чистой победы. А пока Путин у власти, никогда не будет этой химически-чистой победы", - выразил уверенность радиоведущий.