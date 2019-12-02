Поиск "бомб" в судах Петербурга занял меньше часа

Районные суды Петербурга возвращаются к работе после эвакуации из-за письма с угрозами взрыва, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Снова заработали Невский, Выборгский и Приморский суды Петербурга. На их проверку ушло менее часа, опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено. Тем временем по той же причине эвакуирован Петродворцовый суд.

Обновлено 13:15 Эвакуирован Зеленоградский суд Петербурга.

Это третий раз, когда суды получают письма с угрозами. Злоумышленники требуют перевести им 120 биткоинов, которые были украдены с криптобиржи WEX. Они считают причастным к этому предпринимателя Константина Малофеева.