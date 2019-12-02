Экологи наблюдают рост числа свалок на правом берегу Невы

Экоактивисты из общественной организации "Зеленый фронт", в последнее время боровшиеся со свалкой возле железнодорожной станции Нева, обнаружили в том же районе еще несколько стихийно образовавшихся мусорных гор. Складируемые таким образом отходы, по уверению активистов, в ряде случаев крайне вредны.

"Эту удручающую картину можно наблюдать с путепровода на Народной улице, т.е. жители и гости города видят этот позор. Мы обратились в органы надзора по факту выявления новых свалок и расширения ранее выявленных", - рассказал начальник "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Речь, в частности, идет о кислотах, щелочах и опасных для человеческого здоровья химикатах: некоторые из них найдены разлитыми и повреждающими почву. Отмечается, что южный участок Народной улицы засоряется с обеих ее сторон.

Фотография: "Зеленый фронт"

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