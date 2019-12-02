Пиотровский вновь осудил возможное создание катка на Дворцовой площади

Позиция думского депутата Сергея Боярского, которому кажется недостаточным использование в развлекательных целях Дворцовой площади и который напомнил об использовании ее в качестве катка на новогодние праздники, встретило скепсис и протест со стороны директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Спортивное применение главной площади города он находит абсолютно неприемлемым ни с этической, ни с эстетической точек зрения.

"Не надо превращать Дворцовую площадь в ЦПКиО, не надо превращать площадь в стадион", - передает его слова ТАСС.

В зимний период из всех потенциальных развлечений у него "под боком" Пиотровский готов согласиться с ледяными скульптурами, но не более того.

В предыдущие годы директор Эрмитажа придерживался аналогичной позиции, категорически осуждая создание у Зимнего дворца ледяного катка. К его словам на заданную тему прислушивались не всегда.

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