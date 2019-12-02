Другороссы посвятили "антимусорный" перфоманс архангельскому губернатору Орлову

Петербургское отделение незарегистрированной партии "Другая Россия" организовало и провело протестную акцию, посвященную строящейся свалке на станции Шиес. Активисты явились к зданию полпредства по Северо-Западу с фигурой орла, которого слепили из мусора, намекая на персоналию губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

В отчете о мероприятии говорится о том, что, по мнению "лимоновцев", Орлов сам должен отправиться на свалку - политическую, а точнее, в отставку. В ходе перфоманса одного из его активных участников задержали, но выпустили из отдела полиции без составления протокола.

"Другая Россия" последовательно выступает против строительства "экотехнопарка" на Шиесе. Минувшим летом радикальная партия была главным инициатором тематического протестного митинга на площади Ленина, собравшего несколько сотен человек.