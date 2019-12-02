18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:42

Путин подписал закон о запрете продажи смартфонов без российского ПО

фото ЗакС политика Путин подписал закон о запрете продажи смартфонов без российского ПО

Президент Владимир Путин подписал законопроект об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты, документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. После этой даты продаваемые в России «отдельные виды технически сложных товаров» должны будут иметь предустановленные российские программы. Перечень таких гаджетов определит правительство. По задумке авторов законопроекта, запрет распространится на смартфоны и компьютеры в том числе.

По версии авторов инициативы, депутатов Госдумы, такой закон защитит интересы российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний. Штрафы за нарушения для юрлиц могут составить от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Это предложение пока не прошло даже первое чтение.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась к Путину с просьбой не подписывать этот законопроект. Они указывали, что это негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО. В РАТЭК входят такие компании, как Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и другие.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
21:57 Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

21:08 Телеведущая "России 1" Аскер-заде ответила на ролик ФБК о самолете и яхте

20:37 Законопроект о домашнем насилии теперь не устраивает никого  

20:21 Пономарев провел учредительный съезд своей организации, поменявшей статус

19:32 Беглов пообещал, что все новые детские площадки будут доступны для инвалидов

19:11 Администрация Кировского района отказала Четырбоку в помещении для встречи с жителями

18:59 Медведеву понадобилась оцифровка законодательства СССР

18:42 Путин подписал закон о запрете продажи смартфонов без российского ПО

18:35 Максим Шевченко выделил качественное отличие сторонников Навального от условных "либералов"

18:22 Суды Петербурга оштрафовали и арестовали фанатов "Спартака" за мат в общественных местах

18:01 Евдокимова: Проект закона о домашнем насилии изменили под давлением традиционалистов

17:59 Профессор Соловей считает организованный им "день гражданской солидарности" беспрецедентным

17:59 СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

17:40 Городской суд не отменил итоги выборов из-за унесенного с участка бюллетеня

17:25 Другороссы посвятили "антимусорный" перфоманс архангельскому губернатору Орлову

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru