Пономарев провел учредительный съезд своей организации, поменявшей статус

Правозащитник Лев Пономарев, после многомесячного финансового и административного давления властей на свое движение "За права человека" объявивший о переведении его в статус общественной организации, провел учредительное собрание.

"Силовики ведут себя все более разнузданно. Количество жертв и жалоб увеличивается. Поэтому надо обмениваться опытом и помогать друг другу – защищать жертв полицейского произвола и пенитенциарной системы. Все это будет продолжено в рамках нового правозащитного объединения", - цитирует его слова сайт радиостанции "Свобода".

В своей речи большое внимание он уделил экологическим проблемам - в частности, строительствеумусорного полигона на станции Шиес.

В начале ноября ликвидировать организацию Пономарева после требования Минюста решил Верховный суд. В течение 2019 года министерство регулярно взыскивало по 300 тысяч рублей штрафа с правозащитников за отказ в текстах и выступлениях добровольно позиционировать себя как иностранных агентов.