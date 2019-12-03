Экс-кандидат уточнил свои требования по отмене выборов в МО «Остров Декабристов»

Бывший кандидат в мундепы МО «Остров Декабристов» Алексей Захаров решил уточнить свои требования по делу о «точке Ивановой» - отмене выборов на шести участковых комиссиях муниципального округа. Решение истца озвучила его представитель на заседании суда 3 декабря, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В частности, истец требует признать незаконным решение УИК №160 по повторному подсчету голосов и обязать комиссию изменить протоколы о результатах муниципальных выборов и сводную таблицу согласно данным от 8 сентября. Судья приняла изменённые требования, но отметила, что это может свидетельствовать о желании затянуть процесс или о конфликте интересов - представительница Захарова также является представителем истца в другом деле об УИК №160.

- В нем вы настаиваете на других основаниях, - заявила судья.

Она перенесла рассмотрение дела на 13 декабря и порекомендовала подумать о возможном конфликте интересов.

Также на заседании 3 декабря представитель участковых комиссий ходатайствовала о допросе свидетеля - заместителя председателя УИК №172 Андрея Кулешова. У него адвокат ответчиков спросила, какого цвета была стяжка на мешке с бюллетенями. Кулешов заявил, что красного, и повторил это ещё раз. Также представительница участковых комиссий поинтересовалась у председателя УИК №172 Никиты Колёкина, какие были стяжки.

- Вот был в судебном заседании допрошен ваш заместитель. Он сказал, что пломбы все таки были красные, а синие и зеленые были на КОИБах. Вы помните точно, какого цвета пломбы были на мешках?

- Я помню точно, что пломбы были. Когда я услышал про красный цвет, я допустил такое, что это может быть, - ответил Колёкин.

Напомним, на прошлом судебном заседании он сообщил, что стяжка на мешке с бюллетенями была зелёная. При этом, на видеозаписи, опубликованной ЗАКС.Ру после заседания, видно, что стяжка красного цвета.

София Саттарова

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