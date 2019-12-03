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13:01

"Зона Права" передала Совфеду критику на законопроект о домашнем насилии

фото ЗакС политика "Зона Права" передала Совфеду критику на законопроект о домашнем насилии

Правозащитная организация "Зона Права" направила в Совфед заключение адвоката Валентины Фроловой с критикой на готовящий проект закона о профилактике домашнего насилия, передает "Медиазона".

Фролова отметила, что следует дать "корректное и полное" определение насилия в семье и распространить действие закона на женщин, которые состоят или состояли в незарегистрированных отношениях.

"В законопроекте необходимо учесть особую уязвимость пострадавших и комплекс причин, по которым пострадавшие могут не заявлять о насилии", - констатирует Фролова.

Другой недостаток инициативы - исключение из определения домашнего насилия "деяний, "содержащих признаки" преступления и административные правонарушения, совершаемые в близких отношениях". Более того, новый закон, уверена Фролова, не сможет эффективно защитить потерпевших от преследования. Законопроект, подытожила адвокат, ошибочно трактует домашнее насилие как "частное" и "не требующее вмешательства со стороны публичных властей".

Закон о домашнем насилии вносили в Госдуму в первый раз в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. О нем заговорили снова после ряда резонансных событий, связанных с домашним насилием. Новый толчок к обсуждению дало дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца после многолетних систематических истязаний и сексуальных домогательств.

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