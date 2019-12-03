"Ночного губернатора" Петербурга Кумарина перевели в колонию под Кировом

Бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин) переведен из СИЗО «Кресты» в Петербурге в колонию под Кировом, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Кузьминых. По словам адвоката, пока никаких следственных действий с Кумариным не запланировано.

20 марта Куйбышевский суд Петербурга приговорил Барсукова к 12 годам колонии, признав виновным в создании преступного сообщества. Барсукова называли лидером «тамбовской ОПГ». В общей сложности в колонии он проведет 24 года.

В августе 2016 года Барсукова приговорили к 23 годам колонии за покушение на убийство фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году: Васильев и трое его охранников были ранены, один человек погиб. До этого приговора Барсуков отбывал 15-летний срок за рейдерство и вымогательство. По решению суда из текста второго приговора исключили упоминание о Барсукове как о лидере «тамбовской» ОПГ, поскольку это не было установлено на судебном заседании.