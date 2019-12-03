"Яблоко" обратилось к прокурорам 43 регионов РФ с требованием внести правки в закон о митингах

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила обращения прокурорам 43 российских регионов с требованием проконтролировать ход внесения корректив в локальные законы о митингах с тем, чтобы привести их в соответствие с обновленным федеральным.

Не так давно "Яблоко" начало массовую кампанию по либерализации региональных законов о митингах. По всей стране партийцы стали обращаться в местные парламенты с требованием расширить перечень мест, разрешенных для публичных массовых мероприятий.

Напомним, на прошлой неделе КС РФ снял установленный региональным законодательством республики Коми запрет на проведение публичных мероприятий в местах, расположенных в непосредственной близости к органам госвласти. Суд решил, что власти региона регулярно нарушали права жителей на проведение публичных мероприятий.