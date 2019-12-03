Такси не для всех: Протест петербургских водителей

Таксисты 3 декабря вышли на митинг в парк «Екатерингоф». Они потребовали от федеральных властей поскорее принять закон, который бы перераспределил трудовые права и обязанности между наемными водителями и агрегаторами, на которые они работают. Больше всего митинговавших не устраивают высокие комиссионные, необходимость перерабатывать и конкурировать с нелегалами.

11 часов дня во вторник – не самое популярное время для начала митинга. Только, если это не митинг таксистов. Для них это идеальная часть дня. Утренний час пик уже прошел, до вечернего еще далеко.

Тем не менее, 3 декабря всероссийскую акцию автомобильных перевозчиков в петербургском парке «Екатерингоф» поддержали только порядка 40 человек. Сами участники митинга отметили, что это очень мало, потому что их требования разделяет гораздо больше коллег.

Главное, чего добиваются таксисты, - введение законодательного определения агрегаторов, операторов мобильных приложений такси, на которые сегодня работает большинство водителей. Технический прогресс шагнул вперед, а нормативно-правовая база осталась позади, отметил в начале акции ее заявитель, индивидуальный предприниматель Владислав Калиничев.

- В разных городах страны в эти дни проходит акция «Бойкот агрегаторам», но наша позиция в том, что надо не воевать с агрегаторами, а прописать в законе, что это такое, какие у него права и обязанности, какие права и обязанности у водителя, - рассказал Калиничев ЗАКС.Ру.

Водители считают, что, помимо понятийной базы, в законе должны быть прописаны еще несколько моментов. Например, предлагается запретить одностороннюю блокировку таксистов из-за негативных оценок в интернет-приложениях. По словам участников митинга, плохие оценки ставят чаще, чем хорошие, в том числе и в ситуациях, когда не прав пассажир. Также таксисты требуют установить потолок величины комиссионных вознаграждений агрегаторам – не больше 10% от заказа. Однако это предложение посчитали уместным не все.

- «Яндекс» – это глобальная международная компания, это капиталисты, которые ориентированы на получение прибыли. Требовать от них снижения комиссии – это что? Пчелы будут против меда? – заявил со сцены водитель, представившийся Стасом.

По его мнению, от агрегаторов надо добиваться в первую очередь раскрывать все детали заказа. В настоящее время водителям-партнерам большинства сервисов до того, как они не одобрят заявку, не сообщают даже конечные точки поступивших маршрутов. Тем самым их могут отправить в потенциально опасные или экономически нецелесообразные районы.

- Вы не представляете, как все изменится. Именно тогда рынок честно и в нашу пользу расставит все по местам. Я вижу заказ, вижу, сколько я еду, сколько получаю денег – вот и все, - продолжил Стас.

Участники митинга просят власти ужесточить контроль за соблюдением миграционного законодательства и снова сделать такси профессией, чтобы на таксистов обучали, а все занимающиеся перевозками сдавали тесты на свою профпригодность.

Звучали истории о том, что сотрудничать с агрегаторами при желании может вообще кто угодно. Калиничев рассказал, как видеоблогер напечатал себе права в фотошопе и зарегистрировался в интернете водителем такси. Участник общественного движения «Стоп Нелегал» Евгений Грек поделился еще более безумной байкой: бездомный нашел на помойке водительское удостоверение, с помощью каршеринга арендовал машину и начал заниматься частным извозом. По словам водителей, их коллеги-узбеки рассказывали, что без проблем покупали в интернете казахские права, что давало им право работать в России, так как Казахстан входит в Таможенный союз.

Из толпы предлагали отменить категорию поездок «экономкласс». Хотя такую формулировку многие сочли радикальной, но за нижний порог тарифов высказывались большинство участников митинга. Водитель по имени Стас рассказал ЗАКС.Ру, что по его подсчетам нижний порог должен соответствовать категории «комфорт+» на «Яндекс.Такси». Только так, по его словам, водители смогут не перегружать себя заказами, к тому же с людьми будет работать проще.

- У нас в такси говорят, чем ниже тариф, тем больше вульгарной публики. Люди садятся за 150-200 рублей и чувствуют себя королями. От таких людей очень сильно устаешь, это очень сильно опустошает человека. Об этом говорят все. Отсюда все эти драки. Когда пассажир не уважает водителя, происходят такие ситуации. А как может пассажир уважать водителя, который везет за 100 рублей? Никто такого водителя уважать не будет. Пять лет назад, когда работали с руки, подходит человек, слышит, что 500 рублей, если ему дорого – он идет дальше пешком, если нет – садится. На такси должны ездить те, кто может себе это позволить, - считает Стас.

Свои требования участники митинга в ближайшее время передадут в Смольный. В резолюцию попали и вопросы местного характера. По словам заявителя акции Калиничева, от городских властей будут добиваться новых стоянок для такси и увеличения полос общественного транспорта.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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