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17:11

Петербургские суды снова прервали работу из-за угрозы взрыва

фото ЗакС политика Петербургские суды снова прервали работу из-за угрозы взрыва

Районные суды Петербурга эвакуируют в очередной раз, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Работу прервали Выборгский, Петродворцовый, Фрунзенский,Приморский суды Петербурга. В пресс-службе уточнили, что злоумышленники просто сообщают о заложенных в зданиях бомбах, биткоины, как в прошлые дни, не требуют.

Обновлено 17:15 Эвакуированы также Невский и Куйбышевский суды.

Обновлено 17:49 Эвакуирован Октябрьский суд.

Обновлено 18:10 Горсуд Петербурга прервал работу по той же причине.

Ранее суды в Петербурге и Москве получали письма с угрозами минирования, в которых отправители требовали перевести им 120 биткоинов, украденные с криптобиржи WEX. Злоумышленники считали причастным к этому предпринимателя Константина Малофеева.

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