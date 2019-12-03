Суд отказался отменять итоги выборов в МО № 72 по иску коммуниста Савченко

Фрунзенский районный суд Петербурга 3 декабря отказался удовлетворять иск экс-кандидата в муниципальные депутаты МО № 72 от КПРФ Андрея Савченко об отмене результатов выборов по шести избирательным участкам.

Как рассказал ЗАКС.Ру истец, в ходе судебного заседания четыре члена участковых избирательных комиссий заявили суду, что их подписи были подделаны. На вероятную подделку подписей указала и почерковедческая экспертиза, отметил Савченко.

Изначально позицию избирательной комиссии муниципалитета в суде представлял член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин, однако впоследствии ИКМО заявила об отводе своего представителя. Березин, тем не менее, в деле остался, уже как защитник интересов УИК.

В то же время новый представитель ИКМО поддержал позицию истца, рассказал Савченко. Сотрудница прокуратуры заняла сторону участковых комиссий и новоизбранных депутатов.

Истец намерен обжаловать решение районного суда.

- Я не такой как Бортко, я не буду сдаваться, - добавил коммунист.

Напомним, Савченко утверждает, что во время подведения итогов выборов у него и у кандидата от «Единой России» Анатолия Зайцева «украли» голоса в пользу представителей Партии роста, получившей в совете большинство. Подробности дела об отмене выборов в МО № 72 читайте в материале ЗАКС.Ру.