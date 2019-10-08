Купчинская арифметика

Как и во многих других муниципалитетах Петербурга, результаты выборов в МО № 72 пытаются оспорить через суд. Нечестной победу кандидатов от Партии Роста посчитал член КПРФ Андрей Савченко. Глава МО № 72 Павел Швец, комментируя его исковое заявление, сказал, что Савченко «формально коммунист», и намекнул на его связи с районной администрацией. Истец связался с редакцией ЗАКС.Ру, назвал Швеца «формально честным человеком» и рассказал, почему решил обратиться в суд, хотя не проходил в совет даже в ночь после выборов.

Коммунист-баскетболист

В ноябре Фрунзенский районный суд начнет рассматривать иск коммуниста Андрея Савченко к ИКМО № 72. Кандидат от КПРФ требует отменить итоги муниципальных выборов в 212-м округе этого купчинского муниципалитета из-за различия данных протоколов с избирательных участков и сведений, которые были загружены в ГАС «Выборы». Различия сыграли на пользу кандидатов от Партии Роста. Она в итоге получила в совете 15 мест. Ставший главой муниципального образования руководитель петербургского отделения партии Павел Швец факт несоответствия итоговых протоколов предварительным подтверждает.

- У нас есть претензии к результатам выборов в 72-м муниципалитете, потому что, действительно, протоколы различаются. Что это было, мы не знаем. Может, это специально сделано для того, чтобы дать основание оспорить результаты. Никто не сомневается в том, что мы здесь победили. Но выиграли не одни и те же люди. Мы оцениваем, что у нас, как писали «Наблюдатели Петербурга», по протоколам 12-13 мандатов, а получилось 15. Мы в этом не участвовали, потому что у нас избирательная комиссия сформирована «Единой Россией», участковые комиссии тоже не наши, - заявил Швец в интервью ЗАКС.Ру.

Говоря об истце, Швец отметил, что тот – сотрудник бюджетной организации:

- Он формально коммунист. Этот человек работает тренером в одной из спортшкол, подчиненных администрации Фрунзенского района.

Такая характеристика задела Савченко. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру он рассказал, что состоит в компартии с 2013 года. Упоминание о его партийности на сайте петербургского отделения КПРФ есть еще в публикациях за 2014 год. В одном из текстов, например, рассказывают о баскетбольной команде, которую собрал тренер Савченко. Он уверяет, что хоть и работает в государственной школе олимпийского резерва «Купчинский олимп» с 2009 года, но никаких контактов с районной администрацией никогда не имел:

- За все годы моей работы в спортшколе я только один раз встречался с Терентием Мещеряковым (руководил Фрунзенским районом в 2009-2013 годах – прим. ЗАКС.Ру). Это было давным-давно. Он мне грамоту вручил. Больше никогда ни с кем не встречался и не общался. Возможно, Швецу хотелось бы видеть, чтобы за моей спиной стоял [депутат Госдумы Михаил] Романов, с которым я ни разу в жизни не общался, [глава Фрунзенского района Константин] Серов, кто угодно, пусть сам Путин. Он не может поверить, [что это не так] поскольку сам прибегал к помощи администрации президента и Центризбиркома… Этот формально честный человек обвиняет меня в сговоре с партией власти, хотя, на мой взгляд, сговор был наоборот: Партия Роста договорилась с партией власти, где какой участок они поделят.

За героя обидно

Савченко не отрицает, что не проходил в совет даже по данным протоколов УИК, выданных наблюдателям в ночь на 9 сентября.

- Я решил подать в суд, потому что у меня украли 120 голосов и за меня проголосовали почти 660 человек. Я в долгу перед этими людьми. Я могу их не знать, но они знают меня, - объяснил член КПРФ.

Также коммунист признался, что ему обидно за героя России, офицера-подводника Анатолия Зайцева, выдвигавшегося в совет по спискам «Единой России»:

- Звание героя России он получил в 1993 году. Не за заслуги по развалу Советского Союза, а за то, что он ходил на атомных подводных лодках. И если такого человека в администрации президента или еще где-то кто-то «бросил под нож» и отдал его голоса [кандидату от Партии Роста Денису] Капустину, хочется посмотреть этим людям в глаза и спросить: «Ребята, за что? За что так обращаться с настоящим героем России?»

Судя по протоколам, выданным представителям кандидатов, сразу после подведения итогов на нескольких избирательных участках действительно победил Зайцев. О его лидерстве с отрывом в 11 голосов, в частности, сообщила УИК № 2058. Однако в ГАС «Выборы» у него по этому участку на 25 голосов меньше – 90 вместо 115. В то же время у кандидата Капустина появилось 25 новых голосов. Такая же разница и опять в пользу Капустина появилась и после подведения окончательных итогов по участку № 2057. В целом, по подсчетам Савченко, Зайцев потерял 150 голосов, сам коммунист – 120, а кандидат от «Справедливой России» Александр Андреев – 90.

- И все каким-то чудесным образом пошли в пользу представителей Партии Роста Капустина, Харитоненко и Щербакова, - отметил Савченко.

Лидер фракции Партии Роста в Законодательном собрании Оксана Дмитриева исключает фальсификации при подведении итогов на выборах депутатов МО № 72. По ее словам, документы, которые в судах собираются представить как первоначальные протоколы, уже могли быть переписаны в пользу отдельных кандидатов, а Партия Роста изначально получала 72-м округе 15 мест.

- У нас проходило 15 человек. Информация об этом была, насколько я понимаю, в администрации города и штабе «Единой России». Но в полном объеме протоколов на руках у наших людей не было, потому что по части комиссий протоколы [в ночь после выборов] так и не дали. Поэтому я думаю, что вся эта история с информацией, которая якобы была в ИКМО, и протоколами, которые якобы были у кого-то еще, – это те протоколы, которые они сами уже несколько раз в пользу себя переписали, - предположила Дмитриева.

Единственный из семи участков 212 избирательного округа, где данные протоколов, представленных Савченко, полностью совпадают с окончательными – участок № 2061. По словам секретаря ИКМО № 21 Валентины Шиловой, информацию по этому УИК еще в ночь на 9 сентября успел внести в ГАС «Выборы» член ИКМО Федор Амстердам. Остальные протоколы, по ее словам, той же ночью еще до ввода в систему забрал сотрудник Территориальной избирательной комиссии № 23. Секретарь призналась, что знакома с этой историей со слов Амстердама. Шилова добавила, что якобы исправленные протоколы им принесли через два дня.

- Когда скорректировали протоколы, нас чуть не под ружьем заставили их подписать, - заявила секретарь ИКМО.

По ее словам, подписи члены комиссии ставили в присутствии председателя ТИК № 23 Михаила Левина и члена Горизбиркома от Партии Роста Алексея Березина.

Защита из Горизбиркома

С чудесным изменением результатов в 212 округе теперь будет разбираться суд. Предварительное заседание состоялось 1 октября. На нем Савченко получил для ознакомления позицию ИКМО, которую представляет член Горизбиркома Березин.

- Я писал жалобы на ИКМО в Горизбирком, Горизбирком эти жалобы рассматривать не стал, а потом их член Березин сам спустился и стал представлять комиссию в суде, - недоумевает истец.

Представитель стороны ответчика ничего странного в этом не видит.

- Член ГИК не работает в ГИКе на штатной основе и является еще профессиональным юристом в области избирательного права, - объяснил Березин ЗАКС.Ру.

Он тоже подозревает, что коммунист-истец пытается разрушить гегемонию Партии Роста в совете в интересах единороссов:

- Кроме самого иска никаких доказательств не представлено. Заявитель полагает, что были другие результаты, ему так кажется. Какие, он не говорит. И никаких доказательств с его стороны нет. Поэтому сразу просит отменить результаты по округу. Причем именно по тому округу, где пять мандатов получила Партия Роста. Очевидно, для чего это делается, для того, чтобы из 20 мандатов, с его точки зрения, осталось 15, в результате чего 5 будет у «Единой России», 10 будет у Роста. Соответственно, никакого большинства не будет для того, чтобы принимать решения. Патовая ситуация: ни одна из сторон не сможет принять ни одного решения на заседании муниципального совета.

Само исковое требование Березин считает незаконным, так как, согласно постановлению пленума Верховного суда, итоги выборов необходимо оспаривать сначала на избирательных участках и только потом по всему округу. Этот довод указан и в тексте возражения муниципального избиркома, который 1 октября получил на руки истец.

Следующее заседание по делу Савченко против ИКМО № 21 состоится 5 ноября.

Сергей Еремеев

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