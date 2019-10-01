Павел Швец: «Хочу, чтобы эта история с портретами поскорее забылась»

Новый глава муниципального образования №72 и лидер петербургской «Партии Роста» Павел Швец рассказал ЗАКС.Ру о своем понимании компромисса, необходимости вешать портреты политиков в рабочем кабинете и о возникших в ходе избирательной кампании проблемах, которые не оставляют в покое Купчино и после 8 сентября.

Уважение власти

- Большой резонанс вызвала история со снятием портретов президента России Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Вы уже объясняли свою позицию, но хотелось бы прояснить несколько моментов. Вы заявили, что решили повесить портреты из-за того, что общественность представила снятие изображений как проявление неуважения. По вашему мнению, это не так, но портреты вы повесили обратно в знак уважения. Нет здесь нарушения логики?

- Нет, просто общественность действительно выставила этот поступок как проявление неуважения. Для того, чтобы публично показать, что это не так, пришлось совершить такое контрдействие. Как-то надо было показать, что мы готовы конструктивно работать со всеми ветвями власти.

- Уважать власть без портретов нельзя?

- Можно, конечно. Я то как раз считаю, что можно и без портретов. В залах заседаний перербургского правительства, парламента, Госдумы никаких портретов не висит. Они как-то обходятся без этого.

- Под вашим сообщением в Facebook о том, что вы повесили портреты Путина и Беглова в своем кабинете, развернулась большая дискуссия, люди задавали вопросы об этом, но вы на них не отвечали. Почему?

- Я хочу, чтобы эта история [с портретами] поскорее забылась, ей уделено слишком много внимания. Есть более содержательные вопросы. А мы не содержание, а форму пока обсуждаем. Даже вчера коллеги из Литейного округа на первом заседании первым вопросом обсуждали тему портретов. Это вообще смешно, зачем в фарс то это всё превращать? Мне кажется, я четко высказал позицию. Не хочу бесконечно это обсуждать.

- В одном из комментариев координатор движения «Весна» Богдан Литвин написал: «Фальсификация выборов — это неотъемлемая часть той системы, которую построил Путин. Его портрет — знак согласия с этой системой». Как вы оцениваете такую позицию?

- Я считаю, что фальсификации на этих выборах были. В них участвовали и где-то представители власти, и представители «Единой России», и представители избирательных комиссий. Но мы, «Партия Роста», в этой избирательной кампании апеллировали к администрации президента с тем, чтобы они обеспечили регистрацию наших кандидатов. И что там скрывать: многие партии действительно обращались за помощью в администрацию президента на этой кампании. Мы этим пользовались, потому что иначе, к сожалению, эту стену никак не пробить. Да, действительно в городе очень несправедливые и нечестные выборы, они фальсифицируются. В том числе, конечно, власть в этом участвует.

- В комментариях люди писали и о том, что теперь разочаровались в вас как политике. История с портретами оказала сильное воздействие на ваш политический авторитет?

- Люди очень эмоционально это восприняли. Я не признавался в любви к Путину и Беглову, я там не признавался в любви к «Единой России». Я никогда не поддерживал Беглова на выборах губернатора. Партия требовала регистрации всех кандидатов, говорила о том, что выборы несправедливые. Но сейчас у меня другой статус: я уже не общественный активист, а руководитель муниципалитета, который должен показать результат. Всё-таки мы шли на эти выборы, чтобы содержательно что-то поменять в работе этого органа власти и показать, что мы что-то можем.

Для того, чтобы мы что-то смогли сделать, нам необходимо конструктивно взаимодействовать с «Единой Россией» в Законодательном собрании, и губернатором. Парламент, где большинство у ЕР, утверждает городской бюджет, которым определяются доходы муниципалитета. А в конкурсную комиссию по выбору главы муниципальной администрации половину членов назначает губернатор. Благоустройство дворов мы делаем совместно с районной администрацией. И, если мы со всеми сейчас разругаемся, то мы ничего вообще не добьемся.

Будем как в Литейном. Они ничего сейчас не могут, но зато они громогласно [академика Андрея] Сахарова вешают, Путина снимают. Сейчас у них больше никаких возможностей и нет. Они полностью пропустили историю с уставом. Они знали – я говорил руководству «Яблока»:

«Вас собираются заблокировать по уставу». Знаете, что мне ответила председатель реготделения [партии Екатерина] Кузнецова? Она сказала: «Я не верю тебе. Это всё какая-то ерунда». — рассказал Павел Швец.

Мне, конечно, обидно. Против меня высказалась почти вся политическая тусовка. Хотя в моем тексте никаких откровений не было. Они что не знали, что парламентские партии взаимодействуют с администрацией президента? Они не знали, что выборы так или иначе курируются оттуда? Для кого-то откровение, что «Партию Роста» возглавляет сотрудник администрации президента Борис Титов?

- Всё-таки история негативно повлияла на лично ваш, скажем так, политический рейтинг?

- Конечно, если меня обвинило столько людей. Какой-то политический ущерб есть, но, я думаю, в будущем мы докажем своими делами, что мы не стали с повешением этих портретов «Единой Россией». Портреты – это не значит, что мы начинаем воровать в муниципалитете. Спасибо, кстати, тем, кто меня поддержал: [координатор «Объединенных демократов»] Андрей Пивоваров, Антон Мухин и ещё несколько журналистов.

- При этом, вы сняли изображения депутатов Законодательного собрания Бориса Ивченко и Государственной Думы Михаила Романова. Какие у вас взаимодействия с этими парламентариями или их сотрудниками?

- Я считаю, что оба депутата пришли к своему депутатству путем фальсификаций, и никакого взаимодействия с ними не планирую. По муниципалитету 72 есть одно исковое заявление по отмене выборов. Кто-то говорит, что это как-то связано с Михаилом Романовым, кто-то говорит, что это просто кандидат подал иск. Не знаю.

- В связи с этой же историей с портретами у вас на станице в соцсети развернулась дискуссия о компромиссах. Идти на компромисс с партией власти – это хорошо или плохо?

- У нас в муниципалитетах сейчас либо как у «Яблока» в Литейном - 11 мандатов, либо блокирующий пакет у какой-то команды, либо вообще только несколько оппозиционных депутатов. И там, так или иначе, надо на какой-то компромисс идти с депутатами «Единой России». Да, это политика. А как без этого можно существовать? А как вообще у нас оппозиционные депутаты в парламенте работают, которые в меньшинстве? Они постоянно в каком-то взаимодействии со спикером [Законодательного собрания Вячеславом] Макаровым находятся. Всё, мы уже сюда залезли, мы должны какой-то диалог вести.

- Где для вас грань, когда компромисс переходит в подчинение?

- Конкретно по нам. Депутат Игорь Артемьев, который представляет «Единую Россию» в нашем муниципалитете, планировал взять большинство в совете, а потом, поскольку округ находится на территории заксовского округа Бориса Ивченко, видимо, избираться в ЗакС. Ему принципиально важно сохранить влияние в муниципалитете, и он сейчас нам всячески препятствует, чтобы мы не поставили своего главу местной администрации.

Сейчас муниципальный совет отдельно работает, а местная администрация, которая распоряжается всеми деньгами, все программы на территории округа осуществляет – отдельно. Их позиция такая: вы, «Партия Роста», сидите в этом муниципальном совете, а нам оставьте местную администрацию. Это притом, что у нас ¾ депутатов. Нам предлагают такой компромисс - нас это совершенно не устраивает. Либо угрожают всякие козни начать строить с отменой выборов, с проблемой с прокуратурой, с контролирующими органами и в дальнейшем, видимо, в передаче дел, когда мы назначим своего главу администрации. Вот такой компромисс нам сейчас предлагает «Единая Россия», мы на него не согласны.

Борьба и открытость

- Муниципальные выборы в Петербурге в очередной раз прошли с большими скандалами, но вам и вашей команде удалось одержать победу. В чем возникли главные сложности в ходе кампании?

- Основной район, на который мы нацелились, где все усилия приложили, это был Фрунзенский район. Потому что тут много лет была депутатом Госдумы Оксана Дмитриева (действующая руководитель фракции "Партии Роста" в ЗакСе - прим. ЗАКС.Ру), тут у нее большой рейтинг, тут мы провели кампанию по парку (Швец с единомышленниками вел кампанию против застройки парка Интернационалистов - прим. ЗАКС.Ру), тут нас знают, тут у нас основной информационный ресурс «Новости Купчино». Главной нашей проблемой стала регистрация кандидатов. На нас подали около 100 судебных исков об отмене регистрации. Все иски по Фрунзенскому району мы выиграли. В городе не скажу, что выиграли все, к сожалению. Самая большая наша потеря – снятие с выборов Марианны Бакан в Северном округе. Она координатор группы защитников Муринского парка.

Там сфальсифицировали ее документы, как по многим в городе делали. У нас тоже были попытки фальсификации документов. На этих выборах применялась новая технология такая. У нас избирком это какой-то «черный ящик»: ты туда документы закидываешь, там с ними может происходить всё, что угодно. Потом твои документы приносят в суд и говорят: «Ты свидетельство о регистрации отдал не той партии, тут ты подпись не поставил, а тут у тебя не нотариально заверенная копия свидетельства была, а просто копия». Ты на это повлиять никак не можешь. Кандидат очень не защищен от произвола избирательной комиссии, получается. Такие попытки начали происходить и у нас. ТИКом №29 были созданы окружные избирательные комиссии. Они фактически контролировались людьми [депутата Госдумы Михаила] Романова, и нам все эти комиссии отказали в регистрации.

Мы это обжаловали, потом стали затягиваться сроки рассмотрения наших жалоб в ТИКе, потом ТИК не мог набрать нужного количества голосов, чтобы нас зарегистрировать, потом мы вышли в Горизбирком, где тоже всё это затягивалось – в общем, самые большие проблемы были с нашей регистрацией. Но мы всё это отбили. В том числе благодаря председателю ТИК №29 Серебренниковой Динэ Рустемовне, которая просто не дала фальсифицировать наши документы. Она их заперла в сейф и на все попытки до них добраться отвечала отказом, за что, я считаю, и была уволена Горизбиркомом со своей должности.

- После выборов вы и другие представители «Партии Роста» заявили, что рассмотрите возможность оспаривания итогов выборов в нескольких муниципальных образованиях. На какой стадии сейчас находится этот вопрос? Вы где-то оспариваете итоги выборов?

- Мы планировали отменить выборы в 75 муниципалитете. Ещё в день голосования там было беспрецедентное количество надомного голосования – по 300 бюллетеней давали с переносной урной (на всех 18 УИКах по выборам в МО №75 было от 150 до 300 заявлений на надомное голосование - прим. ЗАКС.Ру).

Понятно, что это прямая фальсификация. Было принято ТИКом решение, что участковые комиссии при подсчете бюллетеней должны проверить списки избирателей. Если у тебя в списке избирателей находится хоть один человек, который пришел на участок голосовать, и он же у тебя якобы надомно проголосовал, то ты весь ящик с надомного голосования признаешь недействительным. Все участковые избирательные комиссии эту рекомендацию ТИКа проигнорировали. Потому что на самом деле в участковых комиссиях тоже были кандидаты Романова из другого округа. Закон позволяет кандидату в соседних округах быть членом комиссии. Даже председателями они были.

Они проигнорировали решение ТИК. Тогда ТИК №29 на основании жалоб кандидатов и «Партии Роста» решил произвести пересчет.

Мы на следующий день вытащили все мешки из подвала администрации, переложили их в ТИК, всё опечатали, посадили туда наших кандидатов ночью со спальниками. Но это решение политически не устояло. Потому что, я думаю, испугались последствий. Если бы открыли эти мешки, начали бы сверять списки, заявления надомников… Такое количество людей в этом, видимо, было замешано, и такого масштаба было бы расследование, что власть оказалась не готова к такому грандиозному скандалу. Сажать десятки-сотни людей пришлось бы. К сожалению, мы не смогли дожать здесь. На следующий день ТИК отменил решение о пересчете, и теперь в МО №75 депутаты, которых никто не избирал.

Наша позиция по поводу судов, этот наш многолетний опыт судов по всем выборам показывает, что, к сожалению, тот результат, который ты ночью после дня голосования смог зафиксировать, вот он у тебя и сохранится. Судиться можно потом годами, и почти ни к какому результату это не приводит.

В результате произошедшего, я считаю, нужно снять руководство Горизбиркома, менять ТИКи, отменять, конечно же, избирательные комиссии муниципальных образований как институт. — уверен Павел Швец.

Тем не менее, у нас суды сейчас идут – кандидаты подали в суд. Выборы во Фрунзенском районе оспорены во всех муниципалитетах. Либо это наши кандидаты, либо это самовыдвиженцы, где-то даже единороссы – в 225 округе МО №75 результаты выборов оспаривает бывшая глава округа Александра Васильева, которая единоросс, но пошла самовыдвиженцем. В Купчино кандидаты из команды [бывшего глава МО «Купчино» Михаила] Черепанова оспаривают результаты.

- По распространившейся в Интернете информации, количество голосов избирателей за вас и вашу команду в системе ГАС «Выборы» и в итоговых протоколах избирательных комиссий различаются – в системе цифры больше. Можете подробнее про это рассказать?

- У нас есть претензии к результатам выборов в 72 муниципалитете, потому что, действительно, протоколы различаются. Что это было, мы не знаем. Может это специально сделано для того, чтобы дать основание оспорить результаты. Никто не сомневается в том, что мы здесь победили. Но выиграли не одни и те же люди. Мы оцениваем, что у нас, как писали «Наблюдатели Петербурга», по протоколам 12-13 мандатов, а получилось 15. Мы в этом не участвовали, потому что у нас избирательная комиссия сформирована «Единой Россией», участковые комиссия тоже не наши. Теперь из-за этого оспариваются результаты в одном из округов.

- А кто оспаривает?

- Коммунист. Он формально коммунист. Этот человек работает тренером в одной из спортшкол подчиненных администрации Фрунзенского района.

- Вы уже заявляли, что главный принцип муниципалитета – открытость. В чем эта открытость будет проявляться ещё, кроме работы со СМИ и ведение онлайн-трансляций заседаний муниципального совета?

- Я, как и многие, кто занимается активизмом, является сторонником малых дел, стал общественно-политически активным после выборов 2011 года, после выборов в президенты 2012 года, когда пошла «волна» интереса молодой части общества к политической жизни. Очень много общественных инициатив появилось: общественное движение, градозащитная инициатива, зеленое движение. Я считаю, что мы должны дать возможность сторонникам этих движений проявить себя уже на практике здесь. Поэтому мы планируем максимально привлекать их к реализации наших полномочий на территории муниципалитета.

Например, надо нам детские площадки обновлять. Есть ребята, которые интересуются этой темой – не какие-то однотипные площадки фирмы «Авен» или «Ксил», которые муниципалы ставят десятки лет и от которых уже тошнит всех. Можно же что-то новое придумать. Мы будем открыто это обсуждать, прежде чем конкурсы объявлять. Советоваться с жителями, советоваться со специалистами.

Я думаю собрать экспертный совет. Пригласить в него обязательно «Красивый Петербург», «Зеленую коалицию», Диму Гусева с его проектом «Делай правильно», чтобы реализовать его рекомендации по благоустройству. Инициатив то масса – всех хотим пригласить к этой работе. Потому что это уникальная возможность сейчас в течение пяти лет эти идеи, которые у ребят зрели, реализовать.

Но начать сейчас надо с главы местной администрации. На эту должность я хочу пригласить одного из наших кандидатов. Я не собираюсь разгонять муниципалитет, потому что без специалистов мы ничего не сможем реализовать. Но вот эта поддержка со стороны общественности нам очень поможет, чтобы отойти от закрытой практики работы муниципалитетов: мы привыкли так делать, и мы не должны ничего менять, потому что всё рухнет, или это не правильно, или это сложно.

- Как все-таки удалось победить и получить большинство мандатов?

- Удалось победить, потому что удалось договориться со всеми демократическими силами, почти со всеми. Также мы много лет работали в районе. Во-первых, мы воспользовались ресурсами парламентской партии, то есть нам не нужно было собирать подписи. Это очень серьезная поддержка, потому что по подписям очень легко «зарубить». Во-вторых, мы шли при поддержке Оксаны Дмитриевны – самого популярного политика в Петербурге, я считаю, с гигантским рейтингом во Фрунзенском районе. В-третьих, удалось договориться о поддержке с проектом «Умное голосование», с «Объединенными демократами». Все наши кандидаты были на этих сайтах. Я уже говорил и повторюсь, что часть людей просто шла со смартфонами на участки, и они действительно вбивали свой адрес и голосовали на основании того, что им «Умное голосование» подсказывает.

Основная моя кампания была не здесь, а в 75 округе. Там нас поддержала «Справедливая Россия». Где-то были проблемы у нас с кандидатами от «Справедливой России», которые подавали иски в суд о снятии. Принципиальная позиция была и наша, и «Справедливой России», что мы политически конкурируем, но мы не снимаем друг друга с выборов по судам. Если эксцесс случался, либо отзывался иск эсерами, либо партия отзывала кандидата, если он не шел на диалог. «Яблоко» поддержало меня в 75 муниципалитете, а Владимира Волохонского – в 72. Даже «Яблоко», с которым вообще очень трудно о чем-то вести диалог на этих выборах. Яблоко решило выставить основную команду в центральных районах, потому что по их данным у них там максимальный рейтинг. Фактически они отозвали из Купчино своих кандидатов. Сейчас депутаты в Литейном – это ребята из Купчино. Арсений Афиногенов живет на территории муниципалитета Купчино, а Софья Чистякова – руководитель фрунзенского отделения «Яблока». Они тоже, можно сказать, нам помогли, уйдя из района. И, конечно, общественная кампания по парку Интернационалистов нам помогла. И наш главный информационный ресурс – «Новости Купчино». Мы полностью «захватили» интернет: «Новости Купчино», свой сайт запустили, все соцсети задействовали. То есть всё сложилось, и вот он – результат.

Беседовала София Саттарова / фото: "Штаб Купчино" и Павел Швец

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