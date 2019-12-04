СМИ: Силовики хотят "содрать" со столичной оппозиции бензина на четыре "кругосветки"

Представители профильных силовых ведомств - прокуратуры и полиции - в своих исковых претензиях к столичной оппозиции, поданных из-за акций протеста 27 июля и 3 августа, указали, что на работу транспорта правоохранителей было потрачено 12,7 тысяч литров бензина. Такого количества, пишет "Коммерсант", хватило бы на четыре кругосветных путешествия.

Кроме того, согласно документации, силовики хотят, чтобы оппозиционеры возместили Росгвардии расходы на компенсации за работу сотрудников службы в выходные и за бензин для служебного транспорта, всего - более 15 млн рублей. В частности, МВД указало в иске, что израсходовало 9,3 тысяч литров топлива, а Росгвардия - более 3,4 тысяч литров.

Ранее столичное отделение МВД предоставило в качестве доказательств своей правоты 21 пустой лист бумаги к иску на 6 млн рублей (акция 3 августа), а по иску на 4,2 млн рублей (акция 27 июля) – несколько полностью черных листов. Позднее в министерстве назвали причину данного парадокса - поломка копировальной техники.