В РПЦ объяснили неприятие закона о профилактике домашнего насилия

Русская православная церковь выступает категорически против нового законопроекта о профилактике домашнего насилия, о чем говорится на сайте специльной патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Текущая его редакция, по мнению духовенства, содержит в себе недопустимое количество "правовых дефектов". Прежде всего, закон "создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей". Для священников недопустимо, что авторы законопроекта пытаются представить "традиционную русскую семью как мрачный застенок". Статистика побоев в семье, приводимая авторами, не вызывает у членов комиссии доверия.

Кроме того, в РПЦ указали на коррупциогенные факторы, содержащиеся в новой норме.

Накануне, 3 декабря, лидер справедливороссов Сергей Миронов тоже осудил нормативный документ - из опасения, что каким-либо образом он поспособствует усыновлению детей зарубежными гомосексуальными семьями.

В свою очередь, омбудсмен Татьяна Москалькова полагает, что в обществе назрела потребность в таком законе. 2 декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.