Макаров: Все депутаты ЗакСа испытывают к Совершаевой только благодарность

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил 4 декабря, что очень благодарен вице-губернатору по внутренней политике Любови Совершаевой за совместную работу. Уходящего в отставку заместителя главы города он охарактеризовал как видного политика и выдающегося экономиста.

Особенно Макаров подчеркнул сложность совместной работы в предвыборный период:

- Это была сложная работа, круглосуточная, но мы с ней справлялись, - отметил Макаров.

Он также добавил, что чувство благодарности к чиновнице испытывают все депутаты Заксобрания.

Отметим, что за несколько минут до этого в ходе заседания ЗакСа депутат Максим Резник упомянул в своем выступлении “Мэри Поппинс”, которая “возвращается в полпредство”.

Напомним, в ближайшее время Совершаева должна вернуться к работе заместителем председателя полномочного представителя президента в СЗФО.

Сергей Еремеев

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