ЗакС утвердил законопроект о борьбе с борщевиком

Уничтожение сорного растения борщевик Сосновского войдет в обязанности городских властей Петербурга. Соответствующее изменение в региональный закон о зеленых насаждениях петербургский парламент единогласно одобрил в первом чтении 4 декабря.

Соавтор законопроекта Денис Четырбок заявил об актуальности проблемы для Петербурга. По его словам, летом СМИ сообщали о случаях "нападения борщевика" на человека.

Депутат Михаил Амосов предложил наделить полномочиями по борьбе с вредным растением муниципалов. Четырбок ответил, что это предложение уже обсуждается.

Александр Рассудов из КПРФ дал историческую справку о появлении и причинах распространении борщевика, подчеркнув, что распространение сорняка спровоцировали неумелые методы борьбы с ним.

Сергей Еремеев

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