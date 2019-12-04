Волков "поздравил" либертарианцев с ужесточением государственного давления

Координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков оценил усилившийся, по его наблюдениям, репрессивный интерес к членам Либертарианской партии, у которых 4 декабря началось с длительных обысков. Мрачная ирония его состоит в том, что признание со стороны современной российской власти можно заслужить только в столь малоприятной форме. Еще чуть-чуть, прогнозирует Волков, и его соратники смогут состязаться с партией Михаила Светова в том, на какую из политических организаций идет большее давление.

"Почерк преступников ровно тот же — не пытаясь даже изобразить законность, украсть как можно больше техники, чтобы нарушить работу неприятной Путину политической организации. Это значит, что ЛПР такой стала, с чем коллег и поздравляю. Молодцы!", - гласит свежий пост "навальниста" в Facebook.

Впрочем, Волков уверен, что у "дуболомов" не получится с их арсеналом приемов никого "додушить".

Отметим, что у либертарианцев силовики 4 декабря по традиции изъяли портативную и стационарную электронно-вычислительную технику.