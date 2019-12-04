Патриарх считает, что нельзя медлить с воцерковлением детей

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл заявил, что его соотечественникам ни в коем случае не стоит откладывать процедуру крещения детей. Воцерковить детей, в его идеальном представлении, обязательно нужно в возрасте до пяти лет включительно, поскольку, считает он, в этом возрасте кончается ключевой для духовного формирования человека период.

"Чем раньше начинается воцерковление личности, тем сильнее его религиозность, а, значит, тем сильнее в том числе нравственные убеждения, которые формируют человеческую личность, делают ее сильной, не приемлющей зла, открытой к добру", - приводит его суждение РИА "Новости".

По мнению Кирилла, именно посещение церквей в как можно более раннем возрасте выступает залогом "крепкого духом" гражданина.

Ранее в РПЦ высказались категорически против принятия законопроекта о профилактике домашнего насилия, сочтя его нарушающим право на семью, а также представляющим российские семьи и царящие в них нравы в ложном свете.