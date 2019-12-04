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18:47

Шишлов призывает ЗакС поскорее принять новые поправки в закон о митингах

фото ЗакС политика Шишлов призывает ЗакС поскорее принять новые поправки в закон о митингах

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к спикеру петербургского парламента Вячеславу Макарову с требованием побыстрее привести региональный закон о митингах в соответствие с федеральным и исключить из документа запрет на проведение публичных мероприятий в непосредственной близи к зданиям органов госвласти.

Омбудсмен подчеркнул, что согласно позиции Конституционного суда установленное "табу" противоречит статьям 31, 55, 72 и 76 (в различных частях) Основному закону страны.

Напомним, 1 ноября 2019 года КС РФ снял установленный региональным законодательством республики Коми запрет на проведение публичных мероприятий в местах, расположенных в непосредственной близости к органам госвласти. Суд решил, что власти региона регулярно нарушали права жителей на проведение публичных мероприятий.

"Конституционный Суд не только признал, что положения закона Республики Коми выходят за конституционные пределы законодательных полномочий субъекта Российской Федерации, но и потребовал внести соответствующие изменения в законы других субъектов, содержащие аналогичные нормы", - отмечается в обращении Шишлова.


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