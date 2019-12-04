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20:16

Кирилл Рогов: Навальный пытается механистически скрестить две разных протестных повестки

фото ЗакС политика Кирилл Рогов: Навальный пытается механистически скрестить две разных протестных повестки

Политолог Кирилл Рогов, начав подводить итоги политического года с точки зрения протестов и их подавления, признал, что год выдался особенным и что протесты очень явственно для него разделились на политические и социально-экономические. Для их участников, обозначил спикер, это не самое радостное наблюдение, поскольку по отдельности оба настроения ничем для власти не опасны. Потенциальный максимум поддержки как одной, так и другой повестки рассерженных граждан он оценил в 15-20 процентов.

В то же время, политик Алексей Навальный, по предположению Рогова, раньше многих задумавшийся над проблемой этих с трудом пересекающихся плоскостей, делает наиболее интересные и перспективные шаги.

"Для власти опасна только одна ситуация, когда эти два протеста сливаются, начинают друг друга усиливать. И, на самом деле, навальновское "умное голосование" - это такая попытка механистического скрещивания двух типов протеста, он зовет своих сторонников проголосовать за коммунистов. За тех, за кого будут голосовать другие люди, по социально-экономическим мотивам", - отметил специалист в эфире "Эха Москвы".

По словам Рогова, всенародный триумф "умного голосования" не случился только потому, что экономика как-то еще держится "на плаву".

Отметим, что Навальный и его сторонники активно сотрудничают с представителями КПРФ, представленными в Московской городской думе. На трибуну столичного парламента "навальнистам" в последний раз проникнуть не удалось. Московские политологи в некоторой части склонны полагать, что политический альянс Навального и депутата Елены Шуваловой чреват серьезным кризисом и даже расколом внутри КПРФ.

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