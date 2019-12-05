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15:12

Все станции метро в Петербурге проверяют после письма о заложенных бомбах

фото ЗакС политика Все станции метро в Петербурге проверяют после письма о заложенных бомбах

Правоохранители проверяют все станции метрополитена в Петербурге из-за сообщений о заложенных бомбах, движение поездов не остановлено, передает «Фонтанка.ру».

По данным издания, правоохранители получили письмо о якобы заложенных бомбах на 22 станциях, но неизвестно, каких именно, поэтому проверяют все 72. В пресс-службе метрополитена пояснили, что станции при этом не закрывают, движение поездов осуществляется в нормальном режиме.

На протяжении недели почти каждый день в Москве и Петербурге из-за анонимных угроз эвакуируют суды, торговые центры, школы. В каждом случае тревога оказывалась ложной.

В прошлые дни отправители требовали перечислить им 120 биткоинов, украденные с криптобиржи WEX. В письме упоминался предприниматель Константин Малофеев. «Русская служба Би-би-си» в середине ноября опубликовала расследование, в котором говорилось о его вероятной причастности к пропаже биткоинов. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.

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