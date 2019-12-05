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11:47

Суды Петербурга снова прервали работу из-за угроз анонимных лжеминеров

фото ЗакС политика Суды Петербурга снова прервали работу из-за угроз анонимных лжеминеров

Ряд судов Петербурга снова прервал работу утром 5 декабря из-за поступивших угроз о минировании, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из здания пришлось сотрудникам Горсуда, Петродворцового, Невского, Куйбышевского, Смольнинского, Октябрьского, Дзержинского Пушкинского, Василеостровского районных судов. К 11:47 проверки завершились в  Горсуде, Петродворцовом, Невском, Смольнинском и Куйбышевском судах, опасных предметов не найдено.

Суды в Петербурге и Москве эвакуируются ежедневно уже почти на протяжении недели. В каждом случае они получали сообщения о якобы заложенных бомбах, каждый раз тревога оказывалась ложной. Кроме судов, лжеминеры угрожают школам, медучреждениям, торговым центрам.

В прошлые дни отправители требовали перечислить им 120 биткоинов, украденные с криптобиржи WEX. В письме упоминался предприниматель Константин Малофеев. «Русская служба Би-би-си» в середине ноября опубликовала расследование, в котором говорилось о его вероятной причастности к пропаже биткоинов. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.

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