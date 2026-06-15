Бывшего чиновника из Красносельского района приговорили к 3 годам колонии

Красносельский районный суд Петербурга 15 июня приговорил бывшего сотрудника администрации Красносельского района Мушега Карапетяна к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Фигуранта обязали выплатить штраф в размере 6 млн рублей. Карапетяна признали виновным по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ст. 291.1 УК).

Суд начал рассматривать дело в отношении Карапетяна и бывшего главы Красносельского района Олега Фадеенко в декабре 2025 года. По версии следователей, с середины сентябре 2023 года Карапетян сообщил Фадеенко о возможности получить взятку от охранной фирмы "Рейдер" в обмен на помощь с исполнением контрактов с образовательными учреждениями. В 2024-2025 годах компания незаконно выиграла около сотни контрактов на сумму более 627 млн рублей. Фадеенко получал от организации миллион рублей ежемесячно. Карапетян согласился выступать в роли посредника за половину от суммы взятки.

"Карапетян вину признал, искренне раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, оказывает помощь участникам СВО, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка", – сообщили в пресс-службе судов.

В январе 2026 года суд приостановил дело в отношении Фадеенко из-за того, что экс-чиновник заключил контракт с Министерством обороны. Бывший глава Красносельского района отправился на службу в зону специальной военной операции.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру