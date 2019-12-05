Суд обязал Навального удалить сведения о главе столичного отделения ЕР из расследования ФБК

Симоновский райсуд Москвы постановил, что политик Алексей Навальный обязан удалить и опровергнуть сведения о главе столичных единороссов Андрее Метельском из расследования Фонда борьбы с коррупцией, передает "МБХ медиа".

По мнению представителя Метельского, прозвучавшая в видео ФБК информация "испортила деловую репутацию" истца перед выборами в Мосгордуму - которые он, кстати, проиграл.

В свою очередь представлявший интересы Навального юрист Вячеслав Гимади считает, что сведения о Метельском, упомянутые в расследовании, не являются порочащими, так как не противоречат действительности.

Примечательно, но сведения о незадекларированном имуществе, содержащиеся в расследовании, истец не оспаривал.

1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей экс-депутату МГД и его семье недвижимости. В нем утверждалось, что он якобы может иметь отношение к сети австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жилье в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. По версии ФБК, Метельский оформлял всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.