Вторая свидетельница по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

Сотрудница департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Анна Балашова на заседании суда по делу «Седьмой студии» отказалась от показаний, заявив, что дала их под давлением следствия, передает «Интерфакс».

Балашова прокомментировала часть своего допроса в Следственном комитете, в которой пояснила, что вместе с директором РАТМ Софьей Апфельбаум, которая возглавляла департамент в 2012 – 2014 годах, должна была запрашивать первичную документацию по деятельности «Седьмой студии», но не делала этого.

«Была очень стрессовая ситуация и каждый раз [следователи] мне пытались сказать, что я обязана была знать закон о бухучете, что проверка подразумевает истребование "первички"», - сказала Балашова на допросе в качестве свидетеля.

Департамент не запрашивал «первичку», поскольку в этом «не было необходимости», уточнила Балашова. По ее словам, в департаменте господдержки проверялись только творческие отчеты «Седьмой студии», а финансовые передавались в департамент экономики и финансов.

Балашова заявила, что на следствии она «оговорила себя и Апфельбаум» находясь под эмоциональным давлением. По ее словам, она направила следствию заявления с уточнением своих показаний после допроса, но его не приняли.

Балашова стала вторым свидетелем, заявившим о давлении следствия. Ранее о «психологическом давлении, вплоть до угроз» от следователей говорила в суде сотрудница Минкульта Алеся Махмутова.

Дело «Седьмой студии» рассматривается заново с начала ноября. В начале ноября суд отказался взять с фигурантов подписку о невыезде.

Среди фигурантов дела – режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины фигуранты не признавали, утверждая, что Масляева оговорила их. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект «Платформа».

Финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.