Парламенту рассказали о будущем СКК

В Законодательном собрании 5 декабря состоялись публичные слушания по вопросу реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Из него к хоккейному чемпионату мира 2023 года ходят сделать самую современную в Европе ледовую арену, однако у этого проекта немало противников.

фото: пресс-служба Законодательного собрания

Перестроить СКК «Петербургский» планируется в рамках концессионного соглашения. В конкурсную комиссию обратилась только одна компания – «СКА-Арена». Сейчас Смольный ждет от нее конкурсное предложение.

- Концессионер будет обязан заниматься проектированием, осуществить финансирование объекта, - рассказал председатель комитета по инвестициям Роман Голованов. - Финансирование осуществляется концессионером. Город компенсирует только фактически закрытые этапы, выполненные работы. И компенсирует фактически. В случае, если не предоставляется документация о факте выполненных работ, город не компенсирует затраты неподтвержденные. После ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году концессионер занимается эксплуатацией объекта. Он обязан будет также благоустроить прилегающую территорию.

Изначально жители ближайших к СКК домов были возмущены намерениями возвести на месте сквера жилые комплексы и нежилые корпуса в рамках проекта реконструкции спортобъекта. Сейчас город отказался от этой идеи. Как отметил Голованов на парламентских слушаниях, благодаря усилиям общества и депутатского корпуса на месте территории возле СКК решили разбить спортивный парк.

Также учли замечания архитектурного сообщества и переделали эскиз дизайна фасада нового ледового дворца, постаравшись сделать его максимально похожим на существующий.

Новая арена должна открыться к чемпионату мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Петербурге. Планируется, что она вместит порядка 20 тысяч человек. Настолько крупных хоккейных арен сегодня нет в Европе и очень мало в США.

Однако группа противников «реновации» комплекса продолжает протестную активность, возмущаясь возможностью сноса СКК. Обеспокоенность по этому поводу высказывает и архитектурная общественность города. Присутствовавший на слушаниях президент Союза архитекторов Петербурга Олег Романов назвал комплекс «Петербургский» уникальным решением, сравнимым с Эйфелевой башней в Париже и Шуховской башней в Москве. Он также отметил, что у его коллег есть варианты реконструкции арены, которые позволяют отказаться от демонтажа.

Чиновники Смольного информацию о готовящемся демонтаже не подтверждают, но тем не менее не исключают, что этот вариант может стать предпочтительным.

- Все вопросы о проектных решениях, которые должны быть приняты в отношении этого объекта, должны в любом случае детально базироваться на обследовании технического состояния здания, - заявил глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. - К сожалению, при реконструкции возможны неожиданные повороты. Для того, чтобы приспособить это здание к современным функциям, его нужно серьезно нагрузить. Выдержит ли существующая конструкция предполагаемую нагрузку, может показать только расчет. Без этого говорить, что обязательно нужно сохранить конструкцию или ее обязательно надо снести, с профессиональной точки зрения мне кажется преждевременным.

Кроме того, звучал аргумент, что реконструкция должна обойтись дороже, и на ее реализацию может уйти больше времени.

Депутаты ЗакСа интересовались, почему хоккейный чемпионат нельзя провести на других площадках, в частности, на «Газпром-арене», где уже играла сборная и которая способна вместить еще больше, чем 20 тысяч человек. Первый заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев объяснил, что по актуальным правилам IIHF (Международная федерация хоккея) у арены должно быть два льда: для игр и для раскатки игроков. По его словам, в 2016 году, когда международный хоккейный чемпионат принимали Москва и Петербург, игры проводились во дворце спорта «Юбилейный» только потому, что у Ледовой арены на тот момент не было раскаточной площадки.

Растворцев добавил, что лишняя арена городу не повредит, так как нужно развивать и другие зимние виды спорта, например, шорт-трек и фигурное катание, а лед постоянно занимают хоккеисты.

В ходе слушаний идею проекта раскритиковали оппозиционные депутаты ЗакСа, и ранее высказывавшиеся против возможного сноса комплекса. Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский напомнил, что объект имеет огромное значение для петербуржцев, которые помнят, что именно здесь футбольный клуб «Зенит» в 1984 году в первый и последний раз стал чемпионом СССР. «Яблочник» предложил «не развязывать инвестору руки» и составить концессионное соглашение так, чтобы демонтаж здания был невозможен.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов с сожалением отметил, что в городе в принципе без должного уважения относятся к наследию советской архитектуры. По словам депутата, большинству людей давно понятно, что СКК «Петербургский» будет уничтожен следом за стадионом имени Кирова и запущенной водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик».

Алексей Ковалев из «Справедливой России» резко высказался о будущем концессионере:

- Вы что думаете, в стране идиоты одни что ли? Читаю открытые сведения. Уставный капитал – 100 тысяч рублей. Учредитель единственный – господин [Игорь] Забиран, который со скандалом только что был отстранен от должности советника губернатора. За 2018 год доходов – ноль. Расходов – 14 миллионов. Вы хотите сказать, что он может нести какие-то обязательства по выполнению инвестиционного соглашения? Зачем нам эта прокладка гнилая между интересами общественности, государства и господина [президента ХК СКА Геннадия] Тимченко?

Председатель комитета по инвестициям Голованов ранее называл будущего генподрядчика опытной и надежной компанией. Уже после слушаний он объяснил журналистам, что имел в виду не конкретное юрлицо, а консорциум, в который входит «СКА-Арена».

Стоимость объекта, по его словам, составит 24 млрд рублей, из которых город компенсирует 10 млрд.

- С точки зрения этапности соблюдения финансирования инвестор, вложив 6 млрд рублей получит только 5 млрд рублей компенсации. Но окончательный график финансирования городом будет понятен только после получения разрешения на строительство, - добавил Голованов.

Итоги депутатских слушаний подводить не стали. Председатель комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин объявил, что решение будет принято через две недели.

Сергей Еремеев

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