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13:12

Активистам не удалось спасти от вырубки деревья вдоль канала Грибоедова

фото ЗакС политика Активистам не удалось спасти от вырубки деревья вдоль канала Грибоедова

Деревья на углу набережной канала Грибоедова и проспекта Римского-Корсакова, которые активисты движения "Красивый Петербург" и жители Коломны пытались защитить при помощи народных дежурств, все-таки подверглись вырубке.

Активисты продолжают настаивать на том, что разрешение на уничтожение деревьев выдали незаконным способом. На состояние деревьев, по их наблюдениям, никто не жаловался: напротив, его признавали "прекрасным".

"Фальсифицированные порубочный билет и акт, написанный от руки, без печатей и подписей, заведомо ложные и некорректные данные о состоянии деревьев", - пишут о кажущихся им недочетах в работе чиновников комитета по благоустройству активисты.

На месте спиленных тополей высадят липы.

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Фотографии: "Красивый Петербург"


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