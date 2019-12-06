Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал корреспондента «Новой газеты», муниципального депутата Илью Азара на 300 тысяч рублей за шествие 31 августа, передает «Медиазона».

В отношении журналиста был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Полицейским пришлось несколько раз его перестоставлять из-за ошибок.

Азара задержали 2 сентября, когда он вышел из своей квартиры покурить, уложив двухлетнюю дочку спать. Журналист сразу же позвонил жене и сообщил правоохранителям, что она приедет через полчаса и её следует дождаться. Однако сотрудники полиции не стали слушать доводы Азара, даже не дав ему возможности закрыть дверь, принудительно доставив в ОП.

Дверь квартиры, где спала девочка, осталась открытой. Тем не менее, СК отказался проводить проверку действий полицейских, не увидев для этого повода.