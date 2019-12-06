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15:47

Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей

фото ЗакС политика Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал корреспондента «Новой газеты», муниципального депутата Илью Азара на 300 тысяч рублей за шествие 31 августа, передает «Медиазона».

В отношении журналиста был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Полицейским пришлось несколько раз его перестоставлять из-за ошибок.

Азара задержали 2 сентября, когда он вышел из своей квартиры покурить, уложив двухлетнюю дочку спать. Журналист сразу же позвонил жене и сообщил правоохранителям, что она приедет через полчаса и её следует дождаться. Однако сотрудники полиции не стали слушать доводы Азара, даже не дав ему возможности закрыть дверь, принудительно доставив в ОП.

Дверь квартиры, где спала девочка, осталась открытой. Тем не менее, СК отказался проводить проверку действий полицейских, не увидев для этого повода.

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