Депутат МО "Правобережный" готов пойти в армию, если Высоцкий уйдет из ЗакСа

Федор Грудин, муниципальный депутат МО «Правобережный», которому вчера во время заседания местного совета вручили повестку в военкомат, заявил, что готов отправиться в армию, если депутат Законодательного собрания от "Единой России" Игорь Высоцкий покинет городской парламент. Такое заявление мундеп сделал на своей странице "ВКонтакте" 6 декабря.

Самовыдвиженец Грудин считает, что настойчивое внимание военкомата к его персоне политически мотивировано. По словам мундепа, он не уклоняется от службы в армии и регулярно посещает призывные мероприятия. Следующий его визит был запланирован на 18 декабря, но во время заседания местного совета военный комиссар Невского района вместе с депутатом ЗакСа Игорем Высоцким вручили ему повестку на 9 декабря. Отметим, сам Высоцкий в беседе с ЗАКС.Ру ранее утверждал, что его одновременный с военным комиссаром визит в МО был совпадением.

"Я схожу в военный комиссариат и 9-го числа, и 12-го, и 18-го. Хоть десять раз, если понадобится по закону. Но отношение к этим мероприятиям я изменил, ведь очевидно, что в армии меня хочет видеть не Родина, а какой-то депутат партии «Единая Россия»", - написал Грудин в соцсети.

Муниципал обратил внимание читателей на то, что в случае его ухода на службу его лишат мандата, а его избиратели останутся без представителя в местном совете на пять лет. "Жителей я подвести не могу и радости Высоцкому не предоставлю: отправлюсь на срочную службу не раньше, чем он уйдёт из ЗакСа на пенсию и отправится патриотично отдыхать в свой чешской квартире", - заявил Федор Грудин.

Чешская квартира, о которой идет речь, принадлежит супруге Игоря Высоцкого. В декларации жены депутата "Единой России" заграничная недвижимость в Чехии площадью 132,4 кв.метра фигурирует с 2012 года. Сам Высоцкий на двоих с супругой владеет двумя земельными участками и двумя домами в России.

Ранее, в 2017 году военкомат проявлял настойчивое внимание к петербургскому журналисту Сергею Кагермазову, публиковавшему критические материалы о спикере ЗакСа Вячеславе Макарове. Еще весной того года журналист подал заявление на альтернативную гражданскую службу, а осенью его квартиру стали осаждать силовики. Кагермазову до сих пор не удалось добиться аккредитации в городской парламент. Управление по информации и общественным связям парламента неизменно мотивирует данные отказы нехваткой мест в Малом зале Мариинского дворца, где размещаются аккредитованные журналисты. Однако, по свидетельствам журналистов, в зале для прессы всегда бывает достаточно свободных мест.

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