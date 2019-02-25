За журналиста Кагермазова вступился СПЧ, обратившийся к Макарову

Журналиста "Эха Петербурга" Сергея Кагермазова, которого в последнее время не пускают на заседания Законодательного собрания, поддержал президентский Совет по правам человека, говорится на сайте организации. Члены совета просят спикера Вячеслава Макарова исправить несправедливую, с их точки, ситуацию, которая возникает раз за разом под надуманным предлогом.

"Управление по информации и общественным связям законодательного собрания неизменно мотивирует данные отказы нехваткой мест в Малом зале Мариинского дворца, где размещаются аккредитованные журналисты. Однако, по свидетельствам журналистов иных средств массовой информации, в зале для прессы всегда бывает достаточно свободных мест", - говорится в тексте обращения.

Члены СПЧ объясняют происходящее личным конфликтом между журналистом и пресс-службой Мариинского дворца.

Ранее в защиту Кагермазова выступал Союз журналистов Петербурга и Ленобласти и главный редактор федерального "Эха" Алексей Венедиктов.

Конфликт между Кагермазовым и спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым возник в первой половине 2017 года. После нескольких публикаций журналиста разоблачительного характер о главе петербургского парламента и разного рода неудобных вопросов единоросс посоветовал корреспонденту сходить в армию. Через два месяца Кагермазову вручили повестку.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.