Гельман: Перезначением ректоров СПбГУ и МГУ Путин "прощупывает почву" для себя

Политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман прокомментировал указ, подписанный президентом Владимира Путина, согласно которому полномочия ректора СПбГУ Николая Кропачева и ректора МГУ Виктора Садовничего продлеваются еще на пять лет. По мнению ученого, данную инициативу глава государства проявил неспроста и этим поступком в каком-то смысле попытался примерить положение "засидевшихся" ректоров на себя - в условиях, когда журналисты и политологи вовсю обсуждают, намерен ли он сам оставаться у власти.

"Я рассматриваю это как прощупывание почвы. Раз закон изменили, то можно и конституцию поменять. Собственно, уже было объявлено, что целью "Единой России" на ближайших парламентских выборах является завоевание конституционного большинства, чтобы менять конституцию. Я думаю, что вероятность развития такого хода событий очень велика, по доброй воле Путин не захочет отказываться от власти", - сформулировал он свой довод в эфире "Эха Петербурга".

Профессор Гельман добавил, что для сохранения у власти действующему президенту необязательно выбирать именно такой метод, на какой-то из них, по его мнению, или сразу несколько будут выбраны почти наверняка.