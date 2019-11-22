Турчак уверен в способности ЕР сохранить конституционное большинство в Госдуме

Цель для своей партии на предстоящих выборах в Государственную думу обозначил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Несмотря на постепенное снижение популярности партии власти, что фиксируют различные опросы, сенатор убежден, что сверхуспешное выступление 2016 года его коллеги обязаны и способны почти полностью повторить.

"Мы можем называться партией путинского большинства только при одном условии, если мы ставим перед собой амбициозные цели на 2021 год. Наша цель - 301 плюс. То есть мы должны получить в следующем созыве Госдумы конституционное большинство, эта задача реальна", - цитирует слова Турчака ТАСС.

В нынешнем созыве ЕдРо обладает 343 депутатскими мандатами из 450 существующих.

Отметим, что на этой неделе координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что, если продолжить убеждать россиян в преимуществах "умного голосования", то в 2021 году в федеральный парламент по одномандатному округу не сможет пройти ни один единоросс.