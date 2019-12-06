Миронов просит петербургский ЗакС помешать инициативе о налоге для самозанятых

Лидер справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов выступил с обращением к депутатам петербургского парламента, в котором он раньше был спикером. В своем послании он просит их не поддерживать законопроект, предлагающий облегченную налоговую нагрузку для так называемых самозанятых граждан, сетуя на то, что в Думе заблокировать эту инициативу затруднительно. Однако надежда на других чиновников и депутатов у него все еще имеется, поскольку инициатива вызвала споры в обществе.

"Я обращаюсь к региональным властям с призывом не поддерживать дальнейшее расширение эксперимента. Я призываю законодателей в “пилотных” субъектах, в том числе наших коллег в Санкт-Петербурге выходить с инициативами о его приостановке либо прекращении. Надеюсь, что правдивая и конструктивная позиция регионов в конечном итоге поможет нам избавить граждан от этого побора", - цитирует слова политика его сайт.

Законопроект, предлагающий самозанятым добровольно зарегистрироваться, представляется Миронову "очевидно провальным".

Напомним, эксперимент в четырех регионах ввели с 2019 года. Перешедшие на экспериментальный режим граждане освобождены от уплаты НДФЛ по доходам, полученным от профессиональной деятельности, и НДС, кроме ввоза товаров на территорию России. Самозанятых обложили налогом по ставке 4% ежемесячно, для ИП и юрлиц тот же налог составил 6%.