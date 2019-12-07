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11:07

Архангельский мэр объяснил свое неприятие акций на центральной площади города

фото ЗакС политика Архангельский мэр объяснил свое неприятие акций на центральной площади города

Мэр Архангельска Игорь Годзиш прокомментировал протестную активность горожан, имеющих привычку выражать свое недовольство на центрально площади, площади Ленина. По всей вероятности, новейшие его высказывания связаны с пикетами, прошедшими 6 декабря против ввоза мусора из Ямало-Ненецкого АО, который уже состоялся.

"Ну, посмотрите на саму конструкцию площади Ленина: когда масса людей ходит, по большому счёту, по газону, посеянному травой, за которым осуществляется уход. Вроде как акция разовая, а вытопчут всё вокруг. Вот эта логика присутствует", - сказал он в видеоэфире регионального тздания "Регион 29".

В других местах, по его словам, горожанам ничто не мешает "нормально собираться".

В ходе пикетов 6 декабря гражданам с плакатами, вставим у административных зданий, повезло не быть задержанными.

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