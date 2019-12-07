Активисты вышли обнять деревья в "Саду на Неве"

Активисты Центрального района провели акцию, которую они окрестили как "акцию по защите зеленой зоны" в саду возле Смольной набережной, "Саду на Неве", который они последовательно защищают. 7 декабря защищали именно деревья.

"На многие из них мы повесили зелёные ленточки. Некоторые деревья растут здесь уже больше 100 лет. Чего только стоит тополь прямо на Смольной набережной, который удалось охватить только всемером!", - говорится в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Активисты продолжают оспаривать в суде решение об уничтожении "сада на Неве" и перемещении на эту территорию судебного квартала из Москвы.

Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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