18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:57

Активисты вышли отстоять "Сад на Неве" к "Невской ратуше"

фото ЗакС политика Активисты вышли отстоять "Сад на Неве" к "Невской ратуше"

Активисты, недовольные будущей застройкой "Сада на Неве" на Смольной набережной, организовали очередную серию одиночных пикетов. На этот раз они вышли к зданию "Невской ратуши", куда переехало большинство комитетов Смольного, и представили отчет об акции в своей группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Адресовав претензии на плакатах суду, демонстранты утверждают, что своим стоянием на крыльце подарили чиновникам неприятный сюрприз.

"Работающие здесь чиновники точно не ожидали пикетов в защиту сада на Смольной набережной. Хотя именно они их заслужили как никто другой своим бездействием", - говорится в отчете.

Несмотря на то, что фракции "Яблока" и "Справедливой России" в парламенте вместе с активистами судятся за сохранение сада, их голосов в ЗакСе не хватило для того, чтобы заблокировать решение об исключении зеленой зоны из списка ЗНОП.

file2848.jpg (375 KB)

Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
12:10 Муниципал: Активисты МО "Васильевский" оспорят в суде вырубку здоровых деревьев

11:59 МВД объяснило ошибкой пустые листы бумаги в качестве доказательств вины оппозиционеров

11:57 Активисты вышли отстоять "Сад на Неве" к "Невской ратуше"

11:29 Шлосберг: Кандидура председателя "Яблока" никогда не согласовывалась с АП

11:18 Родственники жертв домашнего насилия просят Минюст проверить замминистра на профпригодность

10:55 В Госдуме предложили изымать имущество у родственников наркоторговцев   2

10:36 ЗакС намерен освободить соцпредпринимателей от имущественного налога

10:20 Меладзе споет для петербургских энергетиков за 8 млн рублей

10:18 Правозащитники просят СК проверить слова Кадырова об "убийстве и запугивании" интернет-хамов   2

9:52 Аспирант МГУ Азат Мифтахов написал в СИЗО научную работу   4

9:30 Фонд "Петербургская политика" посоветовал властям быть добрее   3

21 ноября, 20:54 "Новую газету" оштрафовали за мат в трансляции с митинга 27 июля   4

21 ноября, 20:23 СМИ: Экс-министр транспорта Соколов может стать первым вице-губернатором Петербурга   5

21 ноября, 19:59 "Мужчины более ранимые": Матвиенко и Володин в шутку поспорили о женщинах в политике   3

21 ноября, 19:36 Московский мундеп просит Путина проверить "Ночлежку" на иноагента из-за планов открыть приют для бездомных   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru