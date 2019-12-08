Жительницу Анапы оштрафовали за видео марша СС, размещенного в соцсетях у её сына

Городской суд Анапы решил оштрафовать местную жительницу М. Молодину на тысячу рублей за публикацию видеозаписи с шествием войск СС "ВКонтакте". Постановление инстанции обнаружило издание "МБХ медиа".

Протокол составили после некоей жалобы, поступившей в КУПС (книга учета сообщений о преступлениях) МВД. Заявителю не понравилась запись, размещенная на странице ВК у несовершеннолетнего сына Молодиной.

На суде женщина объяснила, что сын готовил для школы реферат по истории, поэтому ему и понадобилось разместить соответствующее видео. Молодина уточнила, что ни она, ни её сын пропагандой не занимаются, а являются патриотами и "поддерживают казачье движение на Кубани".

Несмотря на это суд решил, что женщину стоит наказать по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (Пропаганда или публичное демонстрирование нацистской символики).

Напомним, ранее депутаты Госдумы утвердили в третьем, окончательном чтении закон, частично разрешающий демонстрацию нацистской символики.

Отныне атрибутику времен Третьего рейха можно будет показывать только при условии, что при этом будут отсутствовать признаки пропаганды либо оправдания идеологии нацизма, а также преступлений фашистской Германии.