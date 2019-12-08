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16:25

После завершения митинга “Стоп тариф” задержали его ведущего

фото ЗакС политика После завершения митинга “Стоп тариф” задержали его ведущего

Протестного активиста Сергея Беляева задержали на площади Ленина сразу после митинга “Стоп тариф”, на котором он был ведущим. Беляев рассказал в своем Telegram-канале “Я гражданин”, что его доставили в 21 отдел полиции.

Telegram-канал “Агит Россия” выложил видеозапись момента препровождения активиста к полицейскому автомобилю. Судя по видео, к машине его отвели по меньшей мере семь экипированных сотрудников МВД. 

Напомним, ранее на том же митинге задержали трех человек, в том числе лидера арт-группы “Партия мертвых” Максима Евстропова, который принес на площадь плакаты, которые полиция сочла оскорблением власти.

На митинге "Стоп тариф" собралось порядка 200 человек, в основном представителей демократических, социалистических и коммунистических партий и организаций. Они выразили протест против повышений цен на проезд в общественном транспорте, транспортной реформы и роста стоимости тарифов ЖКХ.

Сергей Еремеев

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