После завершения митинга “Стоп тариф” задержали его ведущего

Протестного активиста Сергея Беляева задержали на площади Ленина сразу после митинга “Стоп тариф”, на котором он был ведущим. Беляев рассказал в своем Telegram-канале “Я гражданин”, что его доставили в 21 отдел полиции.

Telegram-канал “Агит Россия” выложил видеозапись момента препровождения активиста к полицейскому автомобилю. Судя по видео, к машине его отвели по меньшей мере семь экипированных сотрудников МВД.

Напомним, ранее на том же митинге задержали трех человек, в том числе лидера арт-группы “Партия мертвых” Максима Евстропова, который принес на площадь плакаты, которые полиция сочла оскорблением власти.

На митинге "Стоп тариф" собралось порядка 200 человек, в основном представителей демократических, социалистических и коммунистических партий и организаций. Они выразили протест против повышений цен на проезд в общественном транспорте, транспортной реформы и роста стоимости тарифов ЖКХ.

Сергей Еремеев