На митинге "Стоп тариф" задержали лидера "Партии мертвых"

Идейный вдохновитель арт-проекта "Партия мертвых" Максим Евстропов был задержан на митинге против повышения тарифов, который проходит в Петербурге, сообщил ведущий акции Сергей Беляев.

По словам Беляева, Евстропов пришел на мероприятие с плакатами, которые полиция сочла за оскорбление власти, рассказал ведущий митинга.

Всего в автозаке оказались трое - Дарья Логинова, Максим Евстропов, Мария Воногова. Всех привезли в 24 отдел полиции на проспекте Большевиков, 59, корпус 3.

На митинг "Стоп тариф" пришли порядка 200 человек. Через час после начала акции число участников уменьшилось примерно в полтора раза.

Сергей Еремеев