"Вы были не доставлены, вы были приглашены в ОП": Активиста Беляева отпустили из полиции

Протестного активиста Сергея Беляева отпустили из 21-го отела полиции, куда его доставили сразу после завершения митинга "Стоп тариф", где он был ведущим. Примечательно, но в задержании манифестанта участвовало около семи полностью экипированных правоохранителей.

О том, что его отпустили, Беляев рассказал в своем Telegram-канале "Я Гражданин".

"Самое интересное - это то основание, на котором мне отказались выдать документ о доставлении. Мне сказали, что "Вы не доставлены, вы были приглашены [в ОП]". То есть, когда тебя десять "космонавтов" ведут к полицейскому УАЗику, сажают туда и привозят в отдел полиции - это тебя приглашают. Никто, значит, тебя не задерживал, не доставлял, как оказывается. Маразм крепчает с каждым днем в России. Для меня это какой-то трэш и ужас", - прокомментировал инцидент он.

Кроме Беляева ранее на том же митинге задержали трех человек, в том числе лидера арт-группы "Партия мертвых" Максима Евстропова, который принес на площадь плакаты, которые полиция сочла оскорблением власти.

Обновлено в 18:35.

"Членов "Партии мертвых" отпустили. Составили "Объяснения", выдали повестки для составления протокола по статье 20.2 КоАП, по которым в понедельник нужно явиться в РОВД", - говорится в сообщении "Группы помощи задержанным".

Напомним, в митинге против повышения стоимости проезда на общественном транспорте, который прошел сегодня на площади Ленина, приняли участие около 300 человек.