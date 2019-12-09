Рабочая неделя началась с новых сообщений о якобы заминированных судах

Как и всю предыдущую неделю, 9 декабря здания петербургских судов вновь массово эвакуируют после сообщений о якобы заложенных в них бомбах, о чем пишет объединенная пресс-служба судов.

Эвакуация в утренние часы коснулась Сестрорецкого, Октябрьского, Петродворцового, Выборгского, Невского, Приморского и Смольнинского районных судов.

Автор угрожающих электронных писем - как и прежде, некий "Костян-братан". Из его новейшей рассылки следует также то, что заминированы сразу несколько больниц, Эрмитаж, аэропорт Пулково и, кроме того, станции метрополитена "Пушкинская", "Сенная площадь" и "Достоевская".

Отметим, что в течение всей предыдущей недели ни одна из многочисленных ежедневных угроз не подтвердилась.