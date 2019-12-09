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17:27

Фигуранты дела "Сети"* Филинков и Бояршинов встретят второй Новый год в СИЗО

фото ЗакС политика Фигуранты дела "Сети"* Филинков и Бояршинов встретят второй Новый год в СИЗО

Гарнизонный военный суд № 224 продлил срок ареста фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову до 11 марта 2020 года, сообщает Telegram-канал RUPRESSION.

В СИЗО Филинков и Бояршинов находятся с января 2018 года, их срок пребывания в изоляторе стремится к двум годам. Рядом со зданием суда проходили одиночные пикеты, в которых участвовала, в том числе, мама Филинкова.

По делу «Сети» проходят девять человек – жители Петербурга и Пензы. Их обвиняют в создании террористической организации, которая якобы хотела устроить теракты против чиновников и силовиков, а также планировала свергнуть государственный строй. Подсудимые заявляют, что они проводили совместные страйкбольные тренировки и обсуждали анархистские идеи, но не планировали никаких преступлений.

Фигуранты дела заявляли, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. Следы пыток на теле петербургских фигурантов подтверждали члены ОНК. Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России.

 

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