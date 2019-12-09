Шестуну продлили арест на три месяца

Полтора года находящийся под стражей экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун очередным решением суда получил еще три месяца содержания в СИЗО. Арест ему продлили до 13 марта следующего года, передает "МБХ Медиа".

В последние недели развившиеся в изоляторе проблемы со здоровьем у Шестуна усугубились ввиду того, что он постоянно голодает, а последняя по времени объявленная им голодовка и вовсе стала сухой. Сообщалось, что он не может самостоятельно вставать с кровати и внешне напоминает жертву холокоста: именно такое впечатление осталось у членов ОНК Москвы после визита к нему. Несмотря на все сложности, бывший чиновник остается в сознании и отказывается принимать какую-либо помощь.

Длительность тюремного заключения, учитывая состояние здоровья, возмущают сторону защиты, напоминающую о том, что обвиненяют его по экономическим статьям, что опасности для общества он не представляет и что нет необходимости держать его за решеткой.

Шестун и его семья связывают арест в июне 2018 года с тем, что незадолго перед этим экс-чиновник позволил себе публичный демарш против руководства Московской области - в частности, выступив с обличениями в стенах Государственной думы. Он много говорил о так называемой "мусорной мафии".