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10:40

В Якутии силовики задержали двух сторонников шамана Габышева

фото ЗакС политика В Якутии силовики задержали двух сторонников шамана Габышева

Представители ФСБ Якутии задержали члена отряда шамана Александра Габышева Евгения Ростокина ("Ворон"), уведомил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Сотрудники ФСБ задержали члена отряда шамана Ворона. Везут в УФСБ, цели задержания не раскрывают. Сам Шаман продолжает путь. Ворона задержали дома", - уточнил правозащитник.

Ранее силовики нагрянули домой к сестре Габышева Екатерине и попытались вручить ей повестку на его имя о явке в следственную часть регионального УФСБ. Женщина отказалась брать документ, попросив правоохранителей сделать это лично. Найти брата, по её словам, можно на дороге на Москву.

На выходных стало известно, что шаман решил возобновить "изгоняющее Путина" путешествие. Его цель - по-прежнему Кремль, добравшись до которого Габышев хочется провести некий "очистительный" религиозный обряд.

Габышев находился под подпиской о невыезде, но, поскольку обвинения ему так и не предъявили - хотя должны были сделать это в течение 10 суток после избрания меры пресечения, - запрет за выезд из Якутска автоматически считается аннулированным.

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