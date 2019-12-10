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11:48

Бюджетные слушания в Лисьем Носу отменили по требованию жителей

фото ЗакС политика Бюджетные слушания в Лисьем Носу отменили по требованию жителей

Намеченные на вечер 9 декабря слушания проекта бюджета поселка Лисий Нос не состоялись из-за недовольства местных жителей. Видеозапись мероприятия предоставили ЗАКС.Ру жители поселка.

На слушания не пришел глава муниципального образования Вадим Грудников. Депутат Илья Иванченко, открывший встречу, сообщил, что Грудников заболел.

После вступительной речи депутата слово попросил житель поселка Михаил Забровский. Он обратил внимание собравшихся, что в муниципалитете нет документов, которые бы регламентировали порядок проведения слушаний. По его словам, в принятом муниципальном совете положении о проведении публичных слушаний не указано, как должны выбираться председательствующий собрания и счетная комиссия.

- Последние публичные слушания у нас проходили в начале 2019 года. Это были слушания, посвященные расходной части бюджета. Эти процедурные вопросы решены не были изначально. Это привело к тому, что слушания были скомканы полностью, а итоговый протокол был полностью сфальсифицирован, в нем были зафиксированы вопросы, которые на голосование не выносились, - заявил Забровский.

Иванченко предложил жителю покинуть помещение муниципалитета, если ему что-то не нравится. Но многие присутствовавшие в зале начали кричать в поддержку своего земляка.

Позицию Забровского поддержал помощник депутата Заксобрания Елены Раховой Александр Павлий, который тоже проживает в Лисьем Носу.

В итоге собравшиеся проголосовали за то, чтобы муниципальный совет подготовил правовые акты, необходимые для принятия местного бюджета. Предложение поддержали 37 из 52 участников слушаний.

Это не первый конфликт между действующими муниципальными властями и жителями поселка. В сентябре, сразу после подведения итогов выборов в местный совет в Лисьем Носу прошел народный сход, его участники подозревали, что итоги голосования были изменены в результате четвертого пересчета голосов. Позже Приморский районный суд признал законность результатов выборов. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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